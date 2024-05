Pai mente e tenta abandonar o próprio filho em delegacia

Um jovem de 22 anos, pai de um recém-nascido tentou abandonar o bebê, na manhã desta quarta-feira (8/5), no 3º Distrito Integrado de Polícia (DIP), bairro Petrópolis, zona Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, ele fingiu ter encontrado a criança na rua, mas após confessou a tentativa do abandono. O bebê recebe os cuidados médicos na maternidade Estadual Balbina Mestrinho, no bairro Centro, zona Centro-Sul da capital.

O rapaz não teve o nome revelado, e chegou ao 3º Distrito Integrado de Polícia (DIP) por volta das 9h, desta quarta-feira (8), com a criança nos braços. O bebê ainda estava com o cordão umbilical ligado ao corpo.

O pai então disse aos policiais que tinha encontrado o recém-nascido em uma rua do bairro Japiim. A delegada, Elizabeth de Paula, titular da unidade policial, acionou o Conselho Tutelar e direcionou a criança para a maternidade.

O homem quis ir embora após entregar a criança, mas os policiais perceberam o nervosismo e pediram para levá-lo até o local onde ele havia encontrado a criança. Ele aceitou e foi até onde suspostamente teria encontrado o bebê.

Ao chegar pediu para falar a sós com a delegada. “Ele falou que precisava levar a gente dentro da casa dele para falar algo importante, foi a nossa surpresa porque nos deparamos com a mulher dele. Ele contou que é o pai da criança e que haviam decidido se livrar dela” disse a delegada.

A conselheira tutelar da zona Sul, Kiki Anjos, acompanhou todas as diligências em torno do caso e disse que não havia nenhum material na casa para receber o bebê, seja enxoval ou até um local destinado para a criança.

“Parece que foi realmente algo arquitetado e não um choque pós-parto porque a criança não tinha nada, exatamente nada mesmo”, declarou a conselheira.

O pai da criança vai ser indiciado pelos crimes de denunciação caluniosa e abandono de incapaz. A mãe também responderá pelo crime de abandono. Nenhum dos dois foi preso em flagrante.

A criança segue em observação na maternidade, mas não corre risco de morte. O futuro do recém nascido ainda não está definido, o Conselho Tutelar acionou a rede de amparo na zona Sul de Manaus.