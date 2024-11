São Paulo tem mais de 10 mil imóveis sem energia, em domingo com céu encoberto após caos no sábado

A Grande São Paulo registra neste domingo (3) 10.202 imóveis sem energia, segundo boletim da Enel das 8h, em virtude dos estragos provocados pela forte chuva verificada no sábado (2). Na Cidade de São Paulo, os moradores convivem como um céu mostra-se e garoa.

Este domingo (3) começou na capital paulista com céu encoberto e garoa, o que gera preocupação nos moradores, após os estragos provocados por uma chuva forte no sábado (2), com rajadas de vento, alagamentos, quedas de árvores e que deixou mais de 70 mil imóveis sem luz na Grande São Paulo. Boletim da concessionária Enel registrava, às 8h deste domingo, 10.202 imóveis sem energia elétrica na Grande São Paulo.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura, a temperatura mínima registrada na madrugada foi de 19°C, e, no decorrer do dia, a propagação de um cavado, área de baixa pressão, vai manter o tempo instável com chuva. A intensidade das precipitações varia, no entanto, e há potencial para formação de alagamentos. Os dados do CGE da Prefeitura de São Paulo indicam que, até o momento, novembro registrou 22 mm de chuva, o que corresponde a 16,2% dos 135,7 mm esperados para o mês.

A primeira semana de novembro terá o predomínio do ar quente e úmido, o que vai favorecer a formação e propagação de áreas de instabilidade. As chuvas serão frequentes e com volumes significativos.

A segunda-feira (4) terá muitas nuvens, chuva e curtos períodos de melhoria. Há potencial para precipitações com intensidade moderada a forte e formação de alagamentos.

Atenção

Ainda no sábado (2), A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos. O CGE da prefeitura emitiu o comunicado às 13h56 e o alerta foi encerrado às 16h50. De acordo com levantamento do CGE, áreas de instabilidade formadas pelo ar quente e úmido provocaram pancadas de chuva com intensidade moderada a forte entre as zonas Oeste, Sul, Marginal Pinheiros e Centro.

A concessionária Enel informou que mais de 70 mil imóveis na Grande São Paulo estavam sem luz às 16h. Em novo comunicado publicado às 17h, 66 mil casas e estabelecimentos continuavam às escuras. Às 20h, eram 63 mil imóveis ainda sem luz; às 21h, mais de 51 mil.

Foram verificadas rajadas de vento na casa dos 50km/h, o que é suficiente para provocar estragos. Um motociclista caiu, ao tentar passar por uma área alagada. Ele foi arrastado alguns metros pelas águas na avenida Rio das Pedras, Zona Leste da capital. Mas, o motoboy foi socorrido por um homem que presenciou o incidente. Segundo a Defesa Civil, 21 chamados de queda de árvores sobre fiação e vias públicas foram registrados. Entre essas árvores, uma de grande porte caiu na avenida Ricardo Medina Filho, na Lapa, Zona Oeste da capital, sem vítimas. (Com informações do G1)