São Paulo recua e mantém obrigatório o uso de máscara em locais abertos

Apenas nove dias depois de anunciar que o uso de máscaras em locais abertos são seria mais obrigatório, o governador de São Paulo, João Dória, voltou atrás e manteve a exigência do acessório de proteção nesses ambientes. Segundo ele, a decisão atende a uma recomendação do comitê científico.

“Todos os números demonstram que a pandemia está recuando em São Paulo, mas vamos optar pela precaução. O nosso maior compromisso é com a saúde da população”, escreveu Doria no Twitter.

A flexibilização envolvendo o uso de máscara foi anunciada no dia 24 de novembro e começaria a valer no dia 11 deste mês. A mudança foi motivada pela confirmação de casos da variante Ômicron do coronavírus no estado.