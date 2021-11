Em São Paulo, uso de máscara em local aberto não será obrigatório a partir de dezembro

A partir do dia 11 de dezembro, o uso de máscara em locais abertos não será mais obrigatório no Estado de São Paulo. Porém, os municípios do estado podem decidir se vão seguir ou não a orientação do governo, uma vez que, no que envolve o combate à pandemia seguem, devem ser cumpridas sempre as orientações mais restritivas quando há desacordo entre prefeituras e governo estadual.

Ou seja, mesmo que o Estado tenha desobrigado o uso do acessório de proteção, as prefeituras que decidirem manter o uso de máscara em espaço aberto abrigatório terão sua determinação como a oficial.

A flexibilização envolvendo o uso de máscara foi anunciada no começo da tarde desta quarta-feira (24), pelo governador João Dória. Ele ressaltou, porém, que o acessório continua sendo obrigatório em áreas internas e estações ou centrais de transporte público do estado, mesmo que a céu aberto. “Obviamente em trens, ônibus e serviços de transporte coletivo, a obrigatoriedade permanece”, ccomentou.

Segundo o governador, o estado deve alcançar 75% da população vacinada com pelo menos duas doses nesta quinta-feira (25) e até 30 de novembro deve ultrapassar os 80%.