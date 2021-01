Pandemia: São Paulo entra em fase vermelha na noite desta sexta-feira

Por conta do agravamento da pandemia no estado de São Paulo, o governo paulista decidiu endurecer as regras da quarentena. A partir desta sexta-feira (22), todos os 645 municípios entrarão na chamada “fase vermelha”.

Na prática, bares, restaurantes e o comércio não essencial - como shoppings centers e serviços como academias e salões de beleza - não poderão funcionar, durante os dias de semana, das 20h às 8h, e nos fins de semana e feriados, durante dia e noite. A realização de eventos também está proibida.

A decisão foi tomada no começo da noite da quinta-feira (21), no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo de São Paulo. Análises do Centro de Contigência do Coronavírus, um painel formado por 20 especialistas e autoridades de saúde que lida com as medidas sanitárias acerca da pandemia no Estado, apontaram que é preciso coibir, sobretudo, aglomerações em bares e restaurantes.

Apenas serviços essenciais como padarias, mercados e farmácias, podem operar. Bares, restaurantes e comércio não poderão. (Rodrigo Vieira, especial para O Liberal)

A escalada da pandemia

No estado mais populoso da Federação, o número de casos de covid-19 aumentou cerca de 42% apenas nos primeiros 21 dias de 2021, em comparação com o mesmo período de dezembro do ano passado. Neste intervalo, também morreram 39% mais pessoas por conta da infecção por coronavírus.

Em números absolutos, foram 62 mil novos diagnósticos e 1,1 mil óbitos no Estado. Desde o começo da pandemia, em fevereiro de 2020, São Paulo (região metropolitana, litoral e interior) registraram 1,66 milhão de casos e 50,6 mil mortes.

Mais leitos hospitalares

Em coletiva, às 12h45 de hoje no Palácio dos Bandeirantes, o governador João Dória (PSDB) também deverá anunciar um pacote de aumento do número de leitos hospitalares, tanto de UTI, quanto de enfermarias. A coletiva poderá ser acompanhada pelos canais oficiais do Governo de São Paulo nas redes sociais.

Atualmente, a taxa de ocupação geral de UTIs é motivo de preocupação. Saltou de 61,8% para 70,8% do início de janeiro até aqui. Na Grande São Paulo, foi de 66,9% para 71,5%. No total, o Estado tem 13.712 doentes de covid-19 internados, sendo 6.053 deles em UTIs.

Segundo a última atualização do “vacinômetro”, ferramenta digital criada pelo governo paulista para consolidar os dados sobre a campanha de imunização, já foram vacinadas 63.662 pessoas em todo estado de São Paulo. Os dados são das 10h32 desta sexta-feira (22).