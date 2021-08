São Luís, no Maranhão, começa a aplicar terceira dose da vacina contra a covid-19 hoje

A Prefeitura Municipal de São Luis, capital do Estado do Maranhão, vizinho ao Pará, resolveu se antecipar e começar a aplicar a terceira dose da vacina contra a covid-19 nesta quinta-feira (26). O anúncio foi feito através das redes sociais, pelo prefeito da cidade, Eduardo Braide, na noite de ontem (25. Neste momento, serão imunizados os idosos residentes em instituições de longa permanência (ILPI's), a partir de 70 anos. Ainda esta semana, será divulgado o calendário de vacinação para os próximos públicos que vão receber o reforço, de acordo com o prefeito. As informações são do G1 Maranhão.

Procurado, o gestor informou que aguardava a orientação do Ministério da Saúde para iniciar a aplicação da dose de reforço.

"São Luís estava pronta para a aplicação da terceira dose de vacinas contra a Covid-19. Nós aguardávamos tão somente a orientação do Ministério da Saúde, uma vez que o ministério já fez a recomendação da aplicação da terceira dose e amanhã mesmo, na quinta-feira, nós daremos início a aplicação destas doses nos idosos que são residentes de instituições de longa permanência. E ainda nessa semana, nós vamos divulgar o calendário dos próximos públicos que vão receber essa dose", disse.

BRASIL

Na noite dessa terça-feira (24), o ministro da Saúde Marcelo Queiroga anunciou que a partir do dia 15 de setembro será aplicada uma dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em idosos com mais de 80 anos e pessoas imunossuprimidas (transplantadas recentemente, com câncer, queimaduras graves, etc) que tomaram a segunda dose da vacina há pelo menos seis meses.

De acordo com o Ministério da Saúde, o intervalo entre as doses da Pfizer e da AstraZeneca será reduzido a partir de setembro: passará de 12 semanas para 8 semanas.

A dose de reforço é indicada para os idosos que completaram o esquema vacinal há mais de seis meses. No caso dos imunossuprimidos, eles devem esperar 28 dias após a segunda dose.