‘Saiam de casa, vamos pensar em nossas vidas’, diz prefeito de Maquiné-RS após chegada de ciclone

O prefeito João Marcos Bassani, de Maquiné, no Rio Grande do Sul, usou as redes sociais, na última quinta-feira (15), para fazer um apelo às pessoas da região após a chegada do ciclone, que ocasionou fortes chuvas e pontos de alagamentos.

Em vídeo, ele pediu para que os moradores das áreas afetadas deixassem as casas para não correrem maiores riscos, já que muitos tentavam recuperar bens materiais. “Eu vou pedir a todos assim: saiam das suas casas! Está enchendo! Não passa mais. O centro da cidade está tomado de água. O centro da cidade nunca esteve assim, pelo menos na história recente. A previsão se confirmou”, pediu.

“Saiam, vamos sair vamos sair não tem o que fazer’. Tem que sair! Saiam das suas casas! Bem materiais, a gente recupera. Saiam! Vamos agora pensar nas vidas”, acrescentou.

A chegada do ciclone extratropical, no litoral de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, provocou fortes chuvas na última quinta-feira (15) e deve persistir nos próximos dias.

Maquiné registrou 254,6 mm de chuva acumulada, o maior volume do estado.

