Ciclone atinge o Rio Grande do Sul e causa alagamentos em cidades e bloqueia estradas

Equipes de resgate estão mobilizadas para atender moradores de diversas cidades do Rio Grande do Sul após um ciclone extratropical atingir a região. O fenômeno climático provocou chuvas intensas e ventos durante a madrugada desta sexta-feira (16). Pelo menos sete cidades do estado enfrentam problemas por causa das chuvas. Estradas também foram bloqueadas.

Em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, várias ruas ficaram alagadas. Na Região Norte da capital, carros ficaram ilhados ao tentarem passar por um trecho da Rua Voluntários da Pátria. Na internet, moradores da capital relataram ventos fortes que chegaram a 72KM/H e quedas de energia. Veja:

Bloqueios em Rodovias Federais que passam pelo Rio Grande do Sul

De acordo com a PRF, quatro trechos estão bloqueados nas rodovias federais da região; sao eles:

Em Carlos Barbosa, BR-470, km 231, bloqueio na ERS 446 Km 14 entroncamento com BR 470 Km 231.

Em Salvador do Sul, BR-470, km 260, pista totalmente bloqueada, devido à queda de barreira.

Em Guaíba, BR-116, km 313, pista está parcialmente bloqueada (sentido capital-interior), devido à queda de barreira.

Em Sapucaia do Sul, BR-116, km 252, pista totalmente bloqueada, devido à alagamento.

Em Porto Alegre, a empresa de trânsito registra pelo menos 20 pontos com quedas de árvores; até a meia-noite 66 mil pontos já estavam sem energia elétrica. Ao menos 10 cidades suspenderam as aulas, entre elas estão Capão da Canoa, Xangri-Lá, Tramandaí, Osório, Maquiné e Torres.

Ainda em Porto Alegre, a chuva danificou parte do prédio onde fica a faculdade de direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), no Centro da capital. Relatos informam que a área onde fica o salão e a biblioteca foram inundadas. Funcionários e alunos usaram lonas e baldes para amenizar o problema.