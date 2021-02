São Paulo tem primeiro paciente infectado com variante do coronavírus

A cidade de São Paulo registra um paciente infectado com a variante do coronavírus que apareceu, inicialmente, na cidade de Manaus, capital do Amazonas. A variante tem mais poder de transmissibilidade. Morador da capital paulista, ele não esteve no Amazonas, apresentou apenas sintomas leves de síndrome gripal e não necessitou de internação.

Segundo a prefeitura, desde o final do mês de janeiro, o Hospital Municipal Dr. José Soares Hungria, em Pirituba, zona oeste da capital, vem sendo destinado ao tratamento da nova variante. No local, foram reservados 10 leitos totalmente isolados.