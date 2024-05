RS: Maior navio de guerra da América Latina chega para ajudar as vítimas das inundações

Chega ao Rio Grande do Sul o maior navio de guerra da América Latina, pronto para oferecer suporte em meio às enchentes. O Navio Aeródromo Multipropósito Atlântico, com 1.350 militares a bordo, atracou em Rio Grande do Sul, trazendo consigo donativos e recursos essenciais para auxiliar as vítimas das inundações. Neste sábado (11), a imponente embarcação chegou ao extremo sul gaúcho, como parte dos esforços de socorro diante das recentes enchentes que assolaram o estado.

Equipado com mais de 150 toneladas de donativos, além de recursos vitais, como 14 toneladas de suprimentos, duas estações para tratamento de água potável, três helicópteros, 35 automóveis e 24 embarcações de pequeno e médio porte.

A preocupação com os níveis da Laguna dos Patos é evidente, já que o corpo d'água, receptor das águas dos rios gaúchos, encontra-se 1,41 metro acima do normal, conforme informações da Universidade Federal do Rio Grande. Cerca de 400 pessoas já foram deslocadas de suas residências e abrigadas na cidade.

A chegada do navio em Rio Grande é aguardada com grande expectativa, considerando especialmente a localização estratégica da cidade, onde as águas da Laguna dos Patos desembocam no Oceano Atlântico pelo Canal da Barra. O temor é que ventos desfavoráveis possam provocar represamento das águas, agravando a situação nas áreas ribeirinhas.

Já é possível observar sinais de aumento do nível da água no centro histórico de Rio Grande, com ruas e praças sendo inundadas. A esperança é que o apoio prestado pelo navio e sua tripulação contribua significativamente para o socorro às vítimas e a contenção dos danos causados pelas enchentes.