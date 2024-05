Bairro inteiro é varrido por enchentes e 'some' do mapa no Rio Grande do Sul

Um bairro inteiro do Rio grande do Sul foi devastado devido às enchentes que afetam o estado desde o início de maio. Imagens aéreas, registraram nesta última terça-feira (14), mostram a destruição que aconteceu no bairro Passo de Estrela, em Cruzeiro do Sul, às margens do Rio Taquari.

Em meio a lama e poças de água, restaram somente resquícios e escombros de moradias que, até então, eram habitadas por centenas de famílias. Abaixo, confira como era o Bairro, segundo o Google Earth, em 2023, antes da tragédia no Rio Grande do Sul:

Bairro Passo de Bonito em 2023, antes da tragédia no Rio Grande do Sul (Foto/Google Earth)

Dados

O número de mortes confirmadas no Rio Grande do Sul subiu para 154 em consequência dos temporais que atingiram o estado desde o fim de abril, segundo informações do boletim divulgado pela Defesa Civil nesta sexta-feira (17). Até o momento, 98 pessoas continuam desaparecidas e há 806 feridos.