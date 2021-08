Roberto Jefferson passa mal e é atendido em UPA de presídio do Rio

No mesmo dia em que a PGR apresentou ao STF uma denúncia contra ele por incitação ao crime, o ex-deputado passou mal e precisou receber atendimento médico na UPA do Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, onde está preso desde o último dia 13.

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) informou que Jefferson "solicitou atendimento médico alegando um mal estar gástrico" por volta das 20h40, e que ele foi levado ao Pronto Socorro Hamilton Agostinho (UPA), onde foi submetido a exames e medicado. "Após avaliação médica, o interno recebeu alta e já está retornando para a unidade", diz a nota da Seap.

Informações apuradas pelo portal G1 dão conta de que o ex-deputado teria desmaiado na cela. Minutos depois ele teria sido levado para a sala do diretor do presídio, onde foi examinado por um dos presos, que é médico. O presidente nacional do PTB queixou-se de dores nas pernas e apresentou queda de pressão.

O advogado de defesa de Jefferson, Luiz Gustavo Pereira da Cunha, declarou ao portal que ao deixar as dependências do complexo, há cerca de duas horas, seu cliente "estava ótimo". Mas que iria se informar sobre o caso.