Rio de Janeiro decreta estado de emergência devido a alta nos casos de dengue

Nesta segunda-feira (5), a cidade do Rio de Janeiro entrou em estado de emergência por conta da alta nos números de casos de suspeita de dengue. Segundo dados divulgados pelas autoridades de saúde da região, mais de 10 mil casos foram registrados somente em janeiro de 2024, quase a metade do registro do ano todo de 2023, que teve um total de 22.959. A taxa de incidência é de 160,68 por 100 mil habitantes.

O decreto foi assinado na última sexta-feira (2) pelo prefeito Eduardo Paes e publicado na edição desta segunda-feira (5) no Diário Oficial do município.

Também na última sexta, a prefeitura apresentou um plano de contingência para o enfrentamento à epidemia da doença, que prevê medidas de assistência à população e combate ao mosquito Aedes aegypti, principal transmissor do vírus da dengue.

Entre as medidas anunciadas, estão a abertura de dez polos de atendimento, a criação do Centro de operações de Ermegência (COE-Dengue) e a diponibilização de leitos para pacientes com dengue nos hospitais da rede municipal.

Além disso, estão previstos o uso de carros fumacê nas regiões com maiores incidências de casos e a entrada compulsória em imóveis fechados e abandonados.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com