Revista é criticada na web por associar São Paulo a 'Capital do Nordeste'

A capa da revista ‘Veja’, que faz homenagem aos 467 anos das cidade de São Paulo, a serem comemorados na próxima segunda-feira, dia 25), foi duramente criticada nas redes sociais nesta sexta-feira (22). Isso porque o exemplar cita o Estado como ‘A capital do Nordeste’.

Na capa da revista, é possível ver migrantes nordestinos que ‘reinventam o design, a gastronomia, as startups e outras atividades da metrópole'.

A palavra 'Nordeste' ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. Internautas usaram o mini blog para manifestar suas opiniões contrárias e acusar a Veja de embranquecer o Nordeste e promover a exclusão de cultura e história do povo nordestino.

Veja a repercussão:

Se São Paulo é a capital do Nordeste, como diz a Veja, a capital do Sudeste seria... Miami?

A cada segundo que eu olho pra essa capa da Veja São Paulo me dá mais raiva. É por isso que eu falo mal. O tanto de preconceito, xingamento, desmerecimento do meu trabalho em 3 anos apenas porque vim do nordeste e os caras vêm dizer que são a capital? Me respeita.