Resultado do Exame Nacional de Residência é divulgado

O resultado do Exame Nacional de Residência (Enare) foi divulgado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal vinculada ao Ministério da Educação (MEC). O exame registrou mais de 32 mil inscritos para 3,2 mil vagas de residências das áreas médica, multi e uniprofissional em 81 instituições distribuídas em todo o país. As informações estão disponíveis no site da estatal.

O método de classificação do Enare é similar aos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), em que o candidato sai com a nota alcançada na especialidade escolhida após as provas e a usa para indicar onde pretende atuar. Ele tem até o dia 7 deste mês para registrar a primeira e a segunda opções de programas. As melhores notas se sobrepõem às menores, determinando, ao fechar, quem ocupará as vagas. No dia 8, será publicado o resultado da classificação.

Do dia 9 ao dia 11, o sistema será aberto novamente para preencher as vagas remanescentes. A partir daí, serão feitos dois cadastros, um de reserva local e outro de reserva nacional, caso seja do interesse do candidato.

No dia 14, será publicado o resultado dessa classificação. A sistemática usada no Enare permite reduzir muito o risco de vagas ociosas. As matrículas poderão ser feitas diretamente nas universidades escolhidas, a partir do dia 15, devendo o candidato ficar atento às publicações e comunicações.

Seleção

Criada em 2020 para melhorar a forma de selecionar os residentes, o Enare oferece benefícios para as instituições de ensino quanto para os candidatos. As universidades federais participantes ficam com menos vagas ociosas, eliminam os custos e a carga burocrática da realização dos exames individuais e ampliam a qualificação da seleção.

Para os candidatos, o exame unificado de 2021 apresentou vantagens como custo menor, data única de realização das provas, aplicação em todas as capitais e mais 23 cidades e possibilidade de escolha de onde o residente queria atuar, dentre outras.