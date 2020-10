Resposta de entrevistado causa revolta na internet: ‘forte espiritualmente’ não pegam Covid

O Brasil totalizou, até o atual momento, mais de 150 mil mortes por Covid-19. Mas, ainda existem pessoas que negam o vírus e aceitam o perigo da doença e saem às ruas sem máscara, causam aglomerações e não seguem o protocolo de segurança.

Viralizou nas redes sociais o trecho da entrevista dada por um homem do Rio ao programa “Encontro”, de Fátima Bernardes, nesta manhã de segunda-feira (19). No vídeo, ele afirmou que “fortes espiritualmente” não pegam o vírus.

“Tenha saído, curtido as baladas. Tenho uma mãe com 78 anos que não pega Covid. Eu acredito que essa doença é pra quem está fragilizado. Com quem está forte espiritualmente não vai acontecer”, disse ele, que também afirmou ter perdido duas tias idosas para a doença. No entanto, o rapaz insiste em falar que a mãe está imune: Minha mãe não pega, não!”.

A opinião do carioca causou espanto e indignação em Fátima Bernardes, André Curvello e nos internautas que se manifestaram no Twitter.

“É assustador… A Covid-19 não é uma questão de fraqueza espiritual, falta de fé, nada disso, não”, enfatizou a apresentadora.

Veja alguns tweets do público que o julgam por não ter responsabilidade e mostram o quanto algumas pessoas estão desinformadas a respeito da atual situação da pandemia.

O #Encontro está mostrando como as pessoas estão abandonando cada vez mais as medidas de isolamento social. Mais perigoso ainda: muitos modificaram a percepção sobre o vírus. Venceu a desinformação! É muito grave o comportamento de naturalização dessa tragédia. pic.twitter.com/akFAgCBpT9 — Fábio Felix 🏳️‍🌈 (@fabiofelixdf) October 19, 2020

O papo foi esse. E mãe dele não tem 75 e sim 78 anos!

Tô ferrada, pq eu sou tudo na vida, menos evoluída espiritualmente... 🤦🏾‍♀️🤦🏾‍♀️🤦🏾‍♀️ #Encontro pic.twitter.com/lutR9n9vgv — mariahanna (@eumariaha) October 19, 2020