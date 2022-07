Repórter que anunciou morte de bandidos com música da Xuxa é demitido

Após anunciar a morte de três bandidos com a paródia da música “Cinco Patinhos”,da apresentadora Xuxa, o repórter Dirceu Farias Rocha Júnior, mais conhecido como Júnior Rocha, foi demitido da TV Tarobá, afiliada à Band. O anúncio foi feito após a repercussão negativa que a reportagem tomou.

No vídeo, o repórter cobria um assalto em que criminosos fizeram uma família de refém. Junior Rocha declara que a notícia que vai dar é "tão boa, maravilhosa” que merecia uma música. Em seguida, ele começa a cantar: “Três bandidos foram assaltar uma residência aqui na fronteira, o Choque e a Rocam chegaram e pá pá pá, e os bandidos estão no inferno a queimar”, cantarolou. Confira o momento:

Após a reportagem, o repórter comemorou as mensagens que recebeu pelas redes sociais. “Que o bem sempre triunfe sobre o mal. Viva a Polícia Militar! Obrigado a todos que enviaram mensagens, 99% são positivas. Isso mostra o quanto o brasileiro está farto da criminalidade. Não aguenta mais perder para ladrão”, desabafou.

Porém, diversas críticas foram feitas sobre a forma que foi conduzida a reportagem e ele ironizou. “Tem gente que não gostou muito. Talvez se eu estivesse do lado de bandido e falando mal da nossa polícia, violenta, truculenta e opressora, iriam curtir”, escreveu o repórter.

De acordo com Gabriel de Oliveira, do TV Pop, a situação não foi bem recebida pelo departamento de jornalismo da emissora. Em nota, a TV Tarobá se manifestou sobre o caso. “A TV Tarobá, afiliada ao Grupo Bandeirantes, vem manifestar que não concorda com qualquer tipo de apologia à violência e informa que irá tomar as providências necessárias ao caso”. Com informações do portal Metrópoles.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)