Repórter da TV Globo morre em acidente de carro no Mato Grosso

Anderson Junior Hentges, repórter de uma afiliada da TV Globo no Mato Grosso, morreu neste sábado (28), vítima de um acidente de carro em uma via pública de Sinop, a 503 km de Cuiabá.

A informação foi confirmada pela TV Centro América, na qual Anderson trabalhava: “O jornalista da TV Centro América, Anderson Hentges, de 28 anos, morreu em um acidente de carro na madrugada deste sábado (28), em uma via pública de Sinop, a 503 km de Cuiabá”, disse a publicação.

A emissora também detalhou que, segundo a Polícia Civil, o veículo em que o repórter estava, conduzido por ele, colidiu em um barranco. Anderson morreu na hora. Além do jornalista, havia outras quatro vítimas no veículo, dois homens e duas mulheres.

Ainda conforme a TV Centro América, os demais envolvidos no acidente foram socorridos e encaminhados ao Hospital Regional do município. De acordo com a equipe do hospital, o quadro de saúde das vítimas inspira cuidados e eles ainda devem passar por exames para diagnosticar a gravidade das lesões.

Homenagens

Em um post, a TV Centro América fez uma homenagem ao colaborador: “Competente, brincalhão e bem humorado. Essas foram as palavras usadas por uma colega de trabalho para descrever o jornalista Anderson Hentges, de 28 anos, vítima de um trágico acidente em uma via pública de Sinop”.

“O profissional atuava como repórter na TV Centro América, filiada da Rede Globo em Sinop. Além do trabalho nas ruas, ele também tinha experiência com rádio e em apresentar os telejornais locais, como o Bom Dia Nortão e MT1. O profissional conquistou admiradores com o jeito descontraído e respeitoso e que deixará saudades”, finalizou.