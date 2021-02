Repórter cai de ponte durante matéria ao vivo e é resgatado pelos Bombeiros

Volta e meia os profissionais que têm a missão de levar a informação ao público acabam se tornando a própria notícia. Foi o que aconteceu com o repórter Jandir Martins, da TV Cidade no Mato Grosso. Ele fazia uma matéria quando sofreu um acidente ao vivo.

O caso aconteceu no último dia 18, por volta das 11h, durante um link ao vivo para o programa “Cidade Agora”. O jornalista, conhecido como ‘Tuiuiú do Pantanal’, fazia uma reportagem sobre o perigo dos pedestres passarem pela cabeceira do córrego canivete, na Avenida Bandeirantes, onde havia uma erosão sem qualquer proteção.

O Coropo de Bombeiros precisou ser chamado para resgatar o repórter do córrego (Reprodução AgoraMT)

Ele tentou mostrar a situação se pendurando na mureta de proteção da ponte e acabou caindo de uma altura de 4 metros sobre um córrego. Na queda, trincou os dois tornozelos e precisou ser resgatado.

O cinegrafista José Roberto Pires, que gravava a passagem, acionou o Samu. Como o local é de difícil acesso, o Corpo de Bombeiros também foi chamado para fazer o resgate. Jandir foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Rondonópolis, onde foi submetido a uma cirurgia de urgência. Saldo da aventura: 60 dias em uma cadeira de rodas.

Durante o trajeto, o repórter chegou a gravar um vídeo para acalmar os fãs e os familiares. “Estou aproveitando para avisar minha família, meu filho, que está tudo bem. Uma possibilidade de fratura apenas, mas a dor já melhorou bem, não está doendo tanto. Foram ministradas duas medicações nesse transporte aqui”, comentou de dentro da ambulância.