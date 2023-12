Região Norte lidera destinação inadequada de resíduos, revela relatório da Abrema

O mais recente relatório da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (Abrema), intitulado "Panorama dos resíduos sólidos no Brasil" e baseado em dados de 2022, destaca que, apesar de ser a região brasileira menos prolixa em geração de lixo doméstico e limpeza urbana, o Norte é a área que mais encaminha inadequadamente seus resíduos, seguido de perto pelo Nordeste.

O estudo considera destinos inadequados como lixões, aterros controlados, valas e vazadouros, representando riscos ao meio ambiente e à saúde pública. Os números revelam que os estados do Norte contribuíram com 5,6 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos em 2022, o equivalente a 7,3% do total nacional, sendo que 82,8% desses resíduos foram coletados. Surpreendentemente, 63,4% desse lixo teve uma destinação inadequada na região, enquanto 36,6% foram descartados de maneira correta, mostrando um cenário preocupante.

Já o Nordeste, com a segunda maior proporção regional de resíduos (24,6%), gerou 18,9 milhões de toneladas, das quais apenas 82,7% foram coletadas, marcando o menor índice no país. O descarte inadequado atingiu 62,7% dos resíduos nordestinos, contrastando com 37,3% que tiveram destinação apropriada.

Enquanto isso, o Sudeste, líder absoluto na geração de resíduos em 2022, com impressionantes 38 milhões de toneladas, representando 49,4% da produção nacional, se destaca positivamente na coleta (98,6%) e na destinação adequada do lixo (74,3%).