Lixo de Belém: decisão evita colapso, mas não resolve a destinação de resíduos, diz especialista

A decisão do desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), na quarta-feira (29), determinando a prorrogação de funcionamento do Aterro Sanitário de Marituba por mais 15 meses (até fevereiro de 2025), evitou o colapso da falta de um espaço para recebimento de resíduos de municípios de Belém, Ananindeua e Marituba. No entanto, ela não resolve a problemática da destinação final do lixo da Grande Belém, como avalia André Farias, pesquisador do Núcleo de Meio Ambiente da Universidade Federal do Pará (NUMA/UFPA). Em 15 meses, deverá ser definido um projeto nesse sentido pelas partes envolvidas.

"Eu compreendo essa decisão como a única medida possível no momento de crise, para evitar um colapso ambiental ocasionado pelo acúmulo de resíduos sólidos na região metropolitana. Porém, ela é insuficiente para resolver a questão ou encaminhar alternativas mais viáveis", ressalta André Farias. Ele observa que a decisão acaba penalizando, de alguma forma, moradores das periferias de Marituba, próximas do Aterro Sanitário e a comunidade quilombola do Abacatal, além do ecossistema, incluindo rios Uriboca e Uriboquinha. "E de forma indireta, riscos ocasionados pela contaminação dos lençóis freáticos e a todo o sistema de abastecimento de água de Belém, que pode vir a acontecer, se não houver monitoramento dos efluentes e fiscalização do funcionamento, no período de prorrogação", assinala.

Transparência

André Farias observa o risco de funcionamento no Aterro Sanitário, com o limite da capacidade de recepção de resíduos que a empresa (gestora do local) alega. "Isso precisaria ser visto, os contratos das empresas tanto de coleta como de destinação final deveriam ser auditados, para realmente se verificar a veracidade das informações. Porque a empresa diz que não tem mais capacidade de receber resíduos, então como vai funcionar? A Secretaria de Meio Ambiente vai autorizar o funcionamento de outra célula? Isso precisa ser transparente para a população, para os órgãos ambientais, para a comunidade local, para a comunidade científica. Isso não está claro!", salienta o pesquisador.

Consórcio

O prazo de 15 meses mostra-se curto para ser ter uma saída para a crise de destinação do lixo, como diz André. Porém, é possível encaminhar uma alternativa, desde que se tenha um cronograma de atividades, mês a mês: definir uma nova área e licenciá-la, definir como será feita a coleta e a destinação final dos resíduos e quem fará os serviços.

"Talvez uma alternativa seja a criação de um consórcio intermunicipal para gerenciar essa situação, com a participação do Governo do Estado, das prefeituras e das populações afetadas, principalmente das populações diretamente afetadas, para evitar o que aconteceu no Aurá; que está ocorrendo no Aterro de Marituba e, preventivamente não venha acontecer na nova área escolhida", sugere André Farias. O pesquisador destaca que o Poder Público precisa ser mais atuante na busca de uma solução definitiva para a destinação final do lixo de RMB.