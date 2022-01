Recém-nascido é encontrado em lixeira de banheiro de avião; mulher foi presa

Um bebê recém-nascido foi encontrado na lixeira do banheiro de um avião. A descoberta foi realizada por uma equipe do aeroporto durante uma inspeção de rotina da aeronave, no último sábado (1°), nas Ilhas Maurício, país do continente africano. As informações são do portal O Dia.

Segundo informações da BBC, uma mulher de 20 anos foi presa por abandonar a criança na aeronave. Embora tenha negado inicialmente a autoria do crime, exames comprovaram que ela havia acabado de dar à luz.

A mulher e o bebê foram encaminhados para uma unidade de saúde e passam bem. Quando receber alta, a mulher deverá prestar esclarecimento sobre o ocorrido para as autoridades.

A mulher era de Madagascar, local onde o avião partiu, e tinha destino para as Ilhas Maurício, com uma autorização de trabalho por dois anos.