Receita Federal informa sobre tentativas de fraudes no Simples Nacional

A Receita Federal alertou nesta quarta-feira (24/7) as empresas do programa Simples Nacional para site fraudulentos que simulam o PGMEI (Programa Gerador do Documento de Arrecadação – Microempreendedor Individual).

As páginas redirecionam os usuários para um sistema de emissão de documentos falso. O órgão pede para que antes do pagamento, os empreendedores se certifiquem de que o site faz parte dos canais oficiais da receita.

A receita federal afirma que em caso de suspeita de fraude, os empreendedores devem entrar em contato com o órgão pelos canais oficiais de atendimento.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Pendências no CPF? Saiba como consultar e regularizar]]

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)