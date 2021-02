Rapaz mata cachorro a pauladas para evitar que animal transmitisse sarna aos moradores do bairro

Um rapaz de 21 anos foi preso após ter assassinado a pauladas um cachorro na última quinta-feira (25). As imagens do circuito interno da rua captaram o momento em que o acusado espancou o animal, em Cava Grande, distrito de Marliéria, na região do Vale do Aço.

A Polícia Militar foi procurada por uma testemunha anônima, que levou as filmagens das câmeras de segurança e realizou a denúncia do ocorrido. Após as agressões, o cachorrinho caiu no chão aparentemente já morto. O garoto o coloca em uma sacola e sai da rua com o corpo do animal.

Em defesa, o acusado confessou as pauladas, mas alegou não ter a intenção de maltratar o cachorro, apenas queria espantá-lo, pois bicho estava com feridas e corria o risco de transmitir doenças para os populares. Uma segunda testemunha, que também foi ouvida como testemunha, disse ter contraído sarna do cãozinho, por isso o jovem teria optado por sacrificar o animal.

O corpo do cão foi jogado pela rapaz em uma área de mata. Os agentes foram até o local, mas por conta da altura do mato, não conseguiram realizar as buscas pelo corpo do bichano. O acusado foi preso e levado a Delegacia de Plantão de Ipatinga, local em que a ocorrência foi encerrada.