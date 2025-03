Quem era o médico fitness de 31 anos encontrado morto em SC pelo próprio noivo

O médico Alisson Aparecido Nunes, de 31 anos, que morreu na última terça-feira, 4, após sofrer uma parada cardíaca, era especializado em emagrecimento e dava dicas de longevidade. Era considerado uma pessoa fitness - com boa aptidão física - e adepto de uma vida mais saudável. O Dr. Nunes, como era conhecido, se descrevia como atleta, participava de grupos de corrida e chegou a disputar maratonas.

Alisson foi encontrado morto no apartamento em que morava com o companheiro, em Indaial, na região de Blumenau, interior de Santa Catarina. Os dois estavam noivos e foi o próprio parceiro que, ao acordar, verificou que o médico estava sem sinais vitais A equipe médica constatou parada cardiorrespiratória. Não há indícios de crime, mas a Polícia Civil abriu inquérito para apurar as circunstâncias da morte. O laudo dos exames necroscópicos ainda não ficou pronto.

Nunes se formou em medicina em 2020 pela Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), Estado onde nasceu, e passou a atuar profissionalmente em Santa Catarina. Em julho de 2021, durante a pandemia, o médico foi aprovado em concurso público para trabalhar em Unidades Básicas de Saúde e no Centro de Atendimento à Covid-19, em Indaial.

Após fazer pós-graduação em nutrologia pela Universidade de São Paulo (USP), ele abriu sua clínica, o Instituto Dr. Nunes, em Indaial. "Seu caminho para uma vida saudável começa aqui", diz, na apresentação da clínica, especializada em emagrecimento, hipertrofia (ganho de massa muscular) e longevidade.

Nas redes sociais, amigos relatam que ele era uma pessoa carismática e hiperativa, além de ser apontado como profissional competente. "Uma pessoa que inspirou tanta gente a ser melhor, sempre vou admirar e me espelhar na pessoa e profissional incrível que você foi", postou uma internauta. "Médico excelente, sempre pronto a ajudar as pessoas a se sentirem melhor", escreveu outro.

Além de dar orientações sobre os cuidados com a saúde, Nunes participava de corridas com grupos de amigos e competia em maratonas pelo estado. No dia 9 de fevereiro, como mostrou em suas redes sociais, ele competiu em uma maratona em Balneário Camboriú, no litoral catarinense. Amigos relatam que boa parte de sua clientela na clínica vinha das cidades praianas do litoral catarinense, como Balneário Camboriú e Florianópolis.

Na vida pessoal, Alisson era uma pessoa discreta, mas de alto astral, segundo os amigos. Ele estava noivo do companheiro que conhecera ao se mudar para Santa Catarina e os dois tinham planos de se casar no mês de abril próximo.

O corpo do médico foi sepultado nesta quinta-feira, 6, no Cemitério Municipal de Indaial, com a presença dos irmãos que viajaram do Mato Grosso, parentes e amigos, além do companheiro.