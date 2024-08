Queimadas deixam Manaus encoberta por fumaça; Fiocruz recomenda uso de máscara

A Fiocruz Amazônia recomendou o uso de máscaras com sistema de filtragem especial N95 ou PFF2 em Manaus, que tem sofrido, mais uma vez, com a fumaça de queimadas que encobre o céu da cidade. As informações são do Portal G1 Amazonas. Desde o último sábado (10), a fumaça tem gerado níveis de poluição do ar que chega a ser considerada "muito ruim" em algumas zonas da capital.

Segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), o fenômeno tem sido causado pelas queimadas registradas no sul do Amazonas.

“O que mais preocupa este ano em relação aos anteriores é que não se sabe, ao certo, se o que está acontecendo é simplesmente uma antecipação do período crítico ou se, realmente, este ano, teremos um período mais longo de exposição à fumaça tóxica, já que o pico da poluição em 2023 foi em outubro. Seria algo inusitado e extremamente preocupante, pois estenderia o sofrimento da população e traria consequências muito piores”, disse o epidemiologista e pesquisador da Fiocruz, Jesem Orellana, que recomendou o uso de máscaras.

Os efeitos diretos da fumaça sobre a saúde podem ser identificados, com sintomas como tosse seca, sensação de falta de ar, irritação dos olhos e garganta, congestão nasal ou alergias na pele, diz Orellana, alertando ainda para o risco de agravamento de doenças cardiovasculares e respiratórias como rinite, asma, bronquite, doença pulmonar obstrutiva crônica ou mesmo Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).