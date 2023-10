Queda de avião no Acre: saiba quem são as 12 vítimas do acidente

Ao todo, 12 pessoas morreram durante a queda de um avião de pequeno porte, modelo Caravan, em Rio Branco, no Acre (AC), às 6h30 deste domingo (29). Entre as vítimas estão: seis homens, três mulheres e um bebê de um ano e sete meses, além do piloto e copiloto. Confira a lista dos nomes, com informações do G1.

Lista com os nomes das vítimas:

Cláudio Atílio Mortari - piloto Kleiton Lima Almeida - copiloto Clara Maria Monteiro - criança de um ano e sete meses e Ana Paula Melo (mãe) José Marcos Epifânio - passageiro Edineia de Lima - passageira Jamilo Maciel - passageiro Antônio Cleudo Epifânio - passageiro Raimundo Nonato Melo - passageiro Alexsander Bezerra - passageiro Francisco - passageiro Antonia Elizangela - passageira

O que se sabe sobre a queda do avião no Acre?

O avião decolou de Rio Branco e tinha como destino Envira, no Amazonas (AM). Caiu por volta das 6h30 (horário local) e 8h30 (horário de Brasília). A aeronave era particular e era operada pela empresa ART Taxi Aéreo.

O veículo de pequeno porte explodiu e caiu em uma área de difícil acesso após a decolagem. O governo do Acre informou que ambulâncias do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), viaturas da Polícia Militar e um helicóptero do Centro de Operações Aéreas (Ciopaer) foram até o local para auxiliar no resgate das vítimas.