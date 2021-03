Quatro mortes em locais diferentes têm como ligação um carro vermelho; entenda

Um relato de testemunhas sobre o homicídio de quatro pessoas nesta sexta-feira (5), em locais diferentes de Manaus (AM), chamou a atenção da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS): nos crimes, os assassinos estavam em um carro de cor vermelha.

O delegado Fábio Silva esteve presente em todas as ocorrências e percebeu a semelhança entre os casos. Todas as vítimas foram mortas na Zona Leste de Manaus.

O primeiro caso aconteceu por volta das 16h e teve como vítima Ronilson Souza, o "Rato", de 16 anos. Ele foi morto a tiros após invadir uma casa onde acabou sendo encurralado por homens que haviam descido de um carro vermelho. O adolescente foi executado com tiros de pistola .40.

O segundo caso, cerca de 30 minutos depois, vitimou Miguel de Jesus Colares, de 61 anos, e seu filho Antônio, de 26. Eles foram executados por atiradores que saíram de um carro vermelho e chegaram para matar o filho. O pai abraçou o filho e acabou sendo morto também.

A quarta vítima foi um homem que não morava nas proximidades de onde aconteceu o crime e teria sido levado para ser morto na área. Um carro vermelho também foi visto próximo à cena do crime. Nos muros do local, várias pichações foram feitas com a sigla de uma organização criminosa.

Para o delegado, as mortes estão ocorrendo pela rivalidade entre duas facções que atuam no Estado. Fábio Silva afirma que o carro vermelho pode ter sido o mesmo usado em todos os homicídios.

A polícia segue com as investigações para que os responsáveis pelas mortes sejam punidos.