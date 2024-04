Quadrilha explode dois carros-fortes em rodovia de São Paulo; veja o vídeo

Um grupo de pelo menos 10 criminosos armados com fuzis explodiram dois carros-fortes na Rodovia Washington Luís (SP-330), em Cordeirópolis, no interior de São Paulo, no fim da tarde desta segunda-feira (8). Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Segundo a Polícia Militar (PM), os assaltantes fortemente armados usaram dois carros, um Mitsubishi Outlander cinza e um Hyundai Santa Fé branco. Os veículos fugiram no sentido capital paulista. Ainda de acordo com a corporação, os criminosos "provavelmente acessaram a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348)" durante a fuga, já que a Rodovia Washington Luís foi interditada após o ataque.

Veja o momento da ação

A PM informou também, que os dois veículos foram usados no ataque a uma agência do Banco do Brasil em São Pedro, ainda em São Paulo. Ambos foram encontrados em um canavial.

No início da noite desta segunda-feira (8) outro carro-forte foi atacado por criminosos na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Piracicaba, também no interior paulista. O crime ocorreu próximo a uma churrascaria, no quilômetro 143, e o veículo de transporte de valores pegou fogo.

Segundo a Polícia Militar, os vigilantes que estavam no blindado estão bem, mas há sangue no local. Não havia informações sobre feridos ou prisões até a última atualização desta notícia.