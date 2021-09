PT perde ação por danos morais movida contra dono da Havan

O Partido dos Trabalhadores (PT) perdeu uma ação movida contra o empresário Luciano Hang, dono da rede de hiperlojas Havan. A decisão foi confirmada nesta quarta-feira, (1º), pelos desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF). De acordo com o escritório que faz a defesa de Luciano Hang, o PT pretendia com o processo receber uma indenização por danos morais no valor de R$ 10 mil.

"O PT moveu a ação embasada em um vídeo publicado nas redes sociais do empresário, em que ele tecia críticas à ideologia petista. A publicação aconteceu durante o período do segundo turno das eleições municipais de 2020 e referia-se à disputa para a prefeitura das cidades de Vitória e Cariacica, no Espírito Santo", detalhou um comunicado do empresário à imprensa.

Segundo diz a defesa de Luciano Hang, o TJDF considerou que as manifestações fazem parte do "livre exercício da liberdade de pensamento, expressão e manifestação, rechaçando-se a censura". Em comunicado, a assessoria destacou ainda que "as críticas do empresário" foram tomadas como "ofensas" pelo PT.