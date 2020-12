Prouni terá inscrições em janeiro e usará nota do Enem 2019

As inscrições para o Programa Universidade Para Todos (Prouni) 2021 poderão ser feitas entre os dias 12 e 15 de janeiro do ano que vem, conforme edital divulgado nesta segunda-feira (14), no Diário Oficial da União (DOU). Como os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 só serão divulgados no fim de março, as notas usadas no processo seletivo serão as da edição de 2019.

Para participar, é necessário ter cursado o ensino médio completo na rede pública; ter sido bolsista integral em escolas particulares durante todo o ensino médio; ter alguma deficiência; ser professor da rede pública de ensino, na educação básica. Com exceção dos docentes, os demais candidatos não podem ter diploma do ensino superior.

O Prouni dá direito a bolsas de estudo em universidades particulares com bolsa integral, para quem tem renda familiar mensal per capita de até 1,5 salário mínimo; e bolsa parcial (50% da mensalidade), para a renda familiar mensal per capita de 1,5 a 3 salários mínimos.

É possível inscrever a nota do Enem 2019 em dois cursos diferentes. O resultado da seleção será publicado em 19 de janeiro de 2021. A segunda lista de convocados sairá em 1º de fevereiro.

Também haverá inscrições do Programa de Financiamento Estudantil (Fies) em janeiro, e o estudante poderá utilizar a nota de qualquer edição do exame, de 2010 a 2019. Já o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que seleciona alunos para universidades públicas, ficará para abril. Como as notas do Enem 2020 sairão em março, haverá tempo de usá-las no processo de seleção.