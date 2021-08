Projeto de distribuição de absorventes higiênicos nas escolas pode ser votado hoje pela Câmara

Está na pauta da sessão do plenário da Câmara dos Deputados, desta quinta-feira (26), o Projeto de Lei 4968/19, que cria o Programa de Fornecimento de Absorventes Higiênicos nas escolas públicas de ensino médio e de anos finais do ensino fundamental. De autoria da deputada Marília Arraes (PT-PE) e outros 34 parlamentares, a matéria pretende promover a dignidade menstrual para as jovens, combatendo a precariedade de uso de outros métodos.

De acordo com informações divulgadas pela Agência Câmara de Notícias, a intenção é fazer a distribuição gratuita de absorventes às estudantes e mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica nessas escolas e também nas unidades de saúde em todo o País, com prioridade para absorventes sustentáveis.

A sessão está marcada para iniciar às 10 horas.