Programa vai levar qualificação técnica a estudantes no Marajó

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) lançou na terça-feira (14) um novo edital do AgroResidência - Programa de Residência Profissional Agrícola, por meio do qual serão selecionadas propostas de projetos voltadas para a qualificação técnica de estudantes e recém-egressos dos cursos de ciências agrárias e áreas afins.

Os recursos serão utilizados no custeio de bolsas para residentes de cursos técnicos de nível médio, no valor de R$ 900; e de nível superior, no valor R$ 1.200. A carga horária de trabalho dos residentes será de 40 horas semanais. Também será custeada bolsa para professor orientador, que corresponderá ao valor de R$ 200 por orientado. Cada professor deverá orientar entre cinco (mínimo) e dez (máximo) residentes, sendo assim, a bolsa pode variar de R$ 1 mil a R$ 2 mil.

Com foco regionalizado, o edital selecionará projetos apresentados por instituições de ensino público federais a serem desenvolvidos no Marajó, no Pará, e no Tocantins. A elaboração das propostas deve seguir as regras do edital até o dia 11 de outubro de 2021 pelo e-mail programa.residencia@agricultura.gov.br.

Será aplicado R$ 1 milhão para financiar as propostas selecionadas no estado do Tocantins e 600 mil para projetos na ilha do Marajó. A expectativa é atender cerca de 100 residentes nas duas regiões e promover a inserção dos beneficiários no ambiente real de trabalho, por meio de treinamento prático, orientado e supervisionado, propiciando o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao exercício profissional.

O AgroResidência prevê, ainda, custos com a participação dos residentes, professor orientador, técnico orientador e de colaboradores eventuais em reuniões, oficinas, seminários, congressos e afins.