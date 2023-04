Professora que postou 'look do massacre' é indiciada e se pronuncia; veja

A professora Lorena Santos, de 28 anos, foi indiciada e será investigada pela Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC). Ela é acusada de “provocar alarme, anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto”. A situação veio à tona após postagem polêmica da professora, na última quinta-feira (20), com uma foto e a legenda "look de hoje: especial massacre" e "se eu morrer hoje estarei belíssima pelo menos". Relembre os detalhes aqui.

A prática pela qual a professora foi indiciada consta no artigo 41 da Lei das Contravenções Penais e prevê pena de prisão simples, de 15 dias a seis meses, ou pagamento de multa.

Ao mesmo tempo, a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) informou que vai apurar a conduta da professora e repudiou “qualquer tipo de postagem que ressalte a violência”. A SEDF também disse que tem como compromisso a "busca pela cultura de paz no ambiente escolar".

Quem é a acusada

Lorena é professora da rede pública do Distrito Federal e atua no Centro de Ensino Fundamental Zilda Arns, em Itapoã. Depois da repercussão negativa do story, ela apagou a publicação e disse que "não teve a intenção de gerar polêmica", alegando que sua ideia era mostrar uma "posição perante as ameaças de forma irônica".

O perfil de Lorena no Instagram tinha cerca de 5,2 mil seguidores antes da repercussão do caso. Até a manhã desta sexta (21), ele já reunia quase 12 mil seguidores. A professora, que costumava postar inúmeras fotos, apagou todas as publicações do feed. Seu último story foi feito às 11h10 desta sexta, no qual ela diz que está "afastada por recomendação" e que "não fugiu".

Carta

Lorena enviou uma carta à escola em que trabalha, se desculpando pelo ocorrido. Leia na íntegra:

“Carta à comunidade Zilda [Arns],

Fiz uma escolha equivocada essa manhã, ao me posicionar em uma rede social que fazia alusão às ameaças de violências que as escolas vêm sofrendo nos últimos tempos. O teor irônico que infelizmente pretendi dar no post não caberia e mascarou uma apreensão com esses fatos, sentimento esse que tenho tentado lidar da forma como a escola e as autoridades têm orientado. Mas ignorar que também compartilho dessa apreensão que vejo nos meus estudantes não é tarefa fácil. Há um medo velado também em mim. Diante da situação e reconhecendo minha responsabilidade enquanto professora, foi infeliz a minha postagem. Nada a justifica e por isso peço perdão pela falta de postura e delicadeza que esse momento exigia. Retirei o post, me sinto muito mal diante disso e me coloco à disposição para esclarecimento junto às autoridades competentes.

Me senti vulnerável perante a situação, e a forma infeliz de lidar foi essa.

Perdão, novamente.

Prof.ª Lorena

CEF Dra. Zilda Arns”.