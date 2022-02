Professor universitário é afastado do cargo a pedido da PF por possível tráfico de órgãos humanos

Um professor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) foi afastado pela instituição de forma cautelar, por 30 dias, na manhã desta terça-feira (22). A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Plastina, para investigar fatos relacionados a uma possível prática do crime de tráfico internacional de órgãos humanos. E o recebimento do ofício nº 09/2022, da 4ª Vara da Justiça Federal, que determinou a ação, baseada na investigação policial.

VEJA MAIS

Os indícios são de que tenha sido postada uma encomenda contendo uma mão e três placentas de origem humanas, de Manaus para Cingapura, cujo destinatário é um designer indonésio que vende acessórios e peças de roupas utilizando materiais de origem humana. Segundo as investigações, o suspeito enviou órgãos humanos plastinados – em nota, a UEA informou que o procedimento é utilizado como prática de ensino da disciplina, no laboratório de anatomia, da qual o suspeito é professor.

“O referido laboratório realiza a técnica de plastinação desde 2017. A plastinação é um procedimento técnico de preservação de matéria biológica, criado pelo cientista Gunther Von Hagens em 1977, e que consiste em extrair os líquidos corporais, tais como a água e os lipídios, através de métodos químicos, para substituí-los por resinas elásticas de silicone e rígidas epóxicas”, explica a instituição de ensino.

A ação da PF tinha o objetivo de cumprir dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da SJAM, sendo um na residência do investigado e outro no laboratório de anatomia. A UEA, na nota, disse que já foi realizada a busca e apreensão pela Polícia Federal de um computador e peças anatômicas tratadas por meio de plastinação.

Após tomar conhecimento do ofício que determinou o afastamento cautelar do professor investigado e da ação de busca e apreensão no laboratório, a Reitoria da UEA cumpriu a ordem judicial e determinou a abertura de sindicância para a apuração dos fatos e responsabilidades, diz a universidade.

Caso seja condenado, o investigado poderá responder, na medida de sua responsabilidade, pelo crime de tráfico internacional de órgãos humanos, com pena de até oito anos de reclusão. O nome da operação é uma alusão ao procedimento utilizado pelo investigado para conservar os órgãos traficados.