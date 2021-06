Professor amarra criança na cadeira durante aula e acaba afastado

Um adolescente de 12 anos foi amarrado à cadeira em uma escola da rede pública municipal de Vitória. O professor responsável foi afastado. As informações foram divulgadas pelo G1.

O incidente foi filmado. Nas imagens, pode-se ver o menino com o tornozelo preso no pé da cadeira. O caso aconteceu na sexta-feira (11).

A Secretaria de Educação de Vitória (Seme), diante das imagens, enviou uma equipe técnica à escola para apurar a denúncia e o profissional foi afastado por medida cautelar. Um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) foi aberto para investigar a ação do professor.

Colegas do professor afastado disseram que ficaram tristes com a situação, pois o incidente aconteceu quando se retomaram as aulas presenciais. Esses professores disseram que o colega afastado é experiente, está prestes a se aposentar e que não se tem notícia de que tenha feito algo do tipo anteriormente.

Segundo os relatos, o estudante estava muito agitado e foi preso à cadeira com fita crepe.

A Prefeitura de Vitória repudiou, em nota, a violência e se solidarizou com o estudante e a família.

O caso também é investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).