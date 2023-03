Professor que defendeu nazismo volta às aulas e elogia Hitler

Um professor de história da rede estadual de Santa Catarina, que havia sido afastado ao defender o nazismo em programa de mensagem, retornou à sala de aula. Mas fez novo elogio ao ditador de extrema-direita Adolf Hitler e foi gravado por um aluno.

O docente do município de Imbituba (SC), que não teve a identidade revelada, foi gravado por estudantes dizendo "admirar" Adolf Hitler.

Ele já era investigado por apologia ao nazismo no ambiente escolar e chegou a ser afastado em novembro do ano passado por 60 dias. Em um grupo de mensagens, o professor havia dito ser "superfã de Hitler" e que "sempre quis ser nazista", além de declarar que "Hitler foi melhor que Jesus Cristo". Ele ainda disse que gostaria de mandar eleitores do PT para uma "câmara de gás". As informações são da Polícia Civil de Santa Catarina. Segundo o delegado Juliano Baesso, o inquérito deve ser concluído em breve.

No novo vídeo, um estudante pergunta ao professor se ele apoia as atitudes de Hitler na Alemanha, que perseguia especialmente judeus, praticando genocídio. O docente afirma que "sim, claro" e "eu tenho uma admiração por Hitler".

Segundo o delegado, o vídeo repercutiu na web nesta semana será anexado ao inquérito já existente.

Em resposta, a Secretaria de Educação de Santa Catarina disse que tomou todas as medidas necessárias e o professor foi afastado por 60 dias. O inquérito da Polícia Civil de Santa Catarina deve ser concluído em breve.

Apologia do nazismo é crime no Brasil e pode levar à prisão

A apologia do nazismo é considerada crime no Brasil e é prevista na Lei 7.716/1989. Essa lei estabelece a pena de reclusão para quem pratica, induz ou incita a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A pena varia de um a três anos de reclusão e multa, ou de dois a cinco anos de reclusão e multa se o crime for cometido em publicações ou meios de comunicação social.

Além disso, a lei também considera crime fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Nesses casos, a pena prevista é de reclusão de dois a cinco anos e multa.

É importante lembrar que o nazismo é um regime responsável por uma série de atrocidades e violações dos direitos humanos durante a Segunda Guerra Mundial, incluindo o genocídio de milhões de judeus e outros grupos considerados não arianos.

Portanto, a apologia do nazismo é um comportamento intolerável e inadmissível em qualquer sociedade democrática e deve ser combatida e punida de acordo com a lei.