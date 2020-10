Professor envia próprio nude a alunos do 7º ano: 'Bom dia, pelados'

Após um professor enviar uma foto nu para um grupo de alunos do 7º ano, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo apura a conduta do educador de uma escola estadual de Campinas (SP). O nude foi enviado nesta quinta-feira (15) e causou indignação nos pais das crianças. O professor afirmou que enviou a foto "ao grupo errado" e será afastado até o esclarecimento do caso.

O professor A.G. enviou, às 7h45, três mensagens fazendo referências ao naturismo, prática em que as pessoas ficam sem roupas. Depois, ele mandou uma foto em que aparece nu segurando um copo de achocolatado com a frase "Bom dia, pelados. Com achocolatado gelado e corpo pelado. Ótimo dia de chuva a todos. Beijos, pelados".

A mãe de uma aluna, que pediu para não ser identificada, contou que a filha foi surpreendida ao ver no grupo mensagens “estranhas” do professor de artes. "Minha filha veio correndo falar comigo e mostrou a foto. Ela ficou sem reação, com muita vergonha. Eu peguei o celular dela e saí do grupo na hora", disse. Outros alunos também fizeram a mesma coisa.

Um boletim de ocorrência foi registrado na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher por uma outra mãe.

O professor é investigado por divulgar fotos e vídeos contendo pornografia envolvendo criança ou adolescente (artigo 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Respostas

O docente disse, em uma nota enviada à imprensa, que pratica naturismo há cerca de 15 anos e que enviou a mensagem para o grupo errado. Ele disse que avisou a coordenação da escola assim que percebeu o que tinha acontecido e propôs um debate sobre a situação.

"Nada ocorre de maneira aleatória. Na arte, sempre existiu o nu. Artistas, vários, já postaram fotos. Existem programas com nu na TV. E ainda assim, existe um preconceito generalizado sobre o tema, assim como contra mulheres, raça, religião. Assim, quem sabe, não possamos tentar minimizar essa história. Apenas cometi um erro que até pode servir para uma discussão sobre o tema", afirmou A.G.

A Secretaria de Educação confirmou, em nota, que vai abrir processo disciplinar para apurar o caso. "A Diretoria Regional de Ensino informa que assim que tomou conhecimento do caso, abriu um processo de apuração e o docente será afastado de sua função. A DRE está à disposição dos pais e responsáveis pelos alunos para quaisquer esclarecimentos", informou o órgão.