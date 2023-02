Professor escreve frase polêmica e será investigado por injúria religiosa: 'Jesus era um vagabundo'

Um professor de Filosofia da rede pública do Ceará assustou alunos do 1º ano do Ensino Médio durante a aula em uma escola de Fortaleza. "Jesus era um vagabundo e um idota", escreveu o docente na lousa. O caso ganhou repercussão quando uma deputada estadual do Ceará levou a denúncia para a tribuna da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), na última terça-feira (7).

A parlamentar não divulgou o nome do professor, mas revelou que uma aluna, também não identificada, de forma escondida, fotografou o quadro com a frase polêmica. Veja a foto:

O registro mostra a frase "Jesus era um vagabundo e um idiota". (Reprodução/WhatsApp)

Segundo os alunos, o professor tinha o intuito de provocar discussões pertinentes ao conteúdo durante a aula de Filosofia. A deputada afirmou que com a foto seria possível realizar uma perícia da letra do professor. De acordo com a Seduc do Ceará, ele está sendo investigado por injúria religiosa.

"Nunca vi um conteúdo de denúncia tão asqueroso e terrível. Esse professor é um infeliz, um desqualificado, que não pode afrontar a fé de toda uma classe. Não exista nenhuma jsutificativa lógica para um professor escrever algo assim", disse Silvana (PL).

De acordo com a Seduc, a Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza (Sefor 2) já está apurando o ocorrido e confirma que a frase de fato foi escrita. "Na rede pública estadual de ensino, o ambiente escolar é uma espaço de respeito aos direitos humanos, de construção, de cidadania e promoção da cultura de paz. Portanto, são repudiados atos de intolerância e discriminação religiosa", diz a nota.

(*Hannah Franco, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)