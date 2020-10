Professor é demitido por janela pop-up: 'dispensado’

O professor Rodrigo Mota Amarante, 44 anos, soube da demissão ao acessar o sistema da universidade privada e saltar uma janela na tela do computador (pop-up) com o aviso de que ele estava “dispensado de prestar serviços a esta empresa”.

“Quando entrei no sistema, já apareceu lá o ‘pop-up’ [janela que abre no navegador]: você está desligado”, lembra. “É frio demais. O semestre não tinha acabado, teve colegas que não conseguiram nem colocar as notas no sistema”, relata. O aviso foi em junho, no auge da pandemia, sob crise do ensino privado superior, mas que o professor acredita também que serviu de oportunidade para um desejo os estabelecimentos de expandir o ensino a distância e cortar o “custo” dos professores.

Janela pop-up avisando de dispensa de profissional (Reprodução)

“O professor foi visto como um custo. As particulares já estavam querendo expandir o ensino a distância mesmo antes da pandemia e, quem ficou dando aula, conta que agora tem 200 alunos nas salas virtuais. Como ensinar em um ambiente assim? Como tirar dúvidas?”, afirma o professor Rodrigo Amarante. "As universidades encheram as salas e demitiram professores", conta.

A Uninove, empresa onde Rodrigo dava aula na área de engenharia, em nota, afirma que as "aulas telepresenciais estão acontecendo com boa avaliação de professores e alunos, com smartphones e banda larga para todos professores e chip de 20 giga para alunos como benefício" e que cumpre "integralmente as orientações definidas para o sistema federal de ensino, proferidas pelo Ministério da Educação – MEC".