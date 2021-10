Saiba quanto ganha um professor da rede pública premiado entre melhores do mundo

Um professor da rede pública brasileira entrou, no último domingo (24), para o seleto grupo de professores vencedores do Global Teacher Award 2021, premiação internacional que recebeu mais 200 mil inscrições de 110 países. As informações são do portal Metrópoles.

O evento indiano existe há uma década com o objetivo de reconhecer mestres que, com iniciativas fora da sala de aula formal, tenham contribuído para o desenvolvimento dos alunos e da comunidade.

Paulo Magalhães, de 56 anos, foi reconhecido pelo projeto Aula Pública, que realiza na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Duque de Caxias, no bairro da Liberdade, área central de São Paulo. Ele leva as turmas para conhecerem as ruas e a história do pedaço. “O maior prêmio é ver a transformação que consegui fazer na região em que trabalho, extremamente vulnerável, onde existem cortiços e ocupações irregulares. A violência era muito intensa na escola”, disse o mestre ao Metrópoles.

Além de levar os alunos para fora da escola, o professor premiado trouxe livros para dentro da sala de aula. Ele comprava com o próprio dinheiro cinco obras a cada 15 dias e as distribuía para que os estudantes lessem e trocassem entre os colegas. Agora, já recebe doações de moradores e do Centro de Cultura e Acolhimento LGBT Casa 1.

Paulo rala muito na carreira – cerca de 60 horas por semana. “Tenho dois cargos para poder arcar com as minhas despesas, porque tivemos uma defasagem grande de salário”, relatou. Em setembro, de acordo com o site da Prefeitura de São Paulo, sua remuneração mensal, somando as duas funções, foi de R$ 9.908,20.

Em dois cargos na Emef, o mestre dá aulas de Geografia pela manhã e, na parte da tarde e noite, é orientador de informática educativa. “Eu dou aula para a escola toda, do primeiro ano do fundamental até a educação de jovens adultos”, contou.

Licenciado em Geografia pela Universidade Católica de Santos, o professor também se formou em Ciências Sociais, na área de Ciências Políticas pela Universidade Estadual Paulista (Unesp). É ainda especialista em Globalização e Economia, pela Unesp, mestre em Arquitetura e Urbanismo, pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas), e pedagogo habilitado em Administração e Supervisão Escolar.

Reconhecimento

Paulo Magalhães também alcançou o primeiro lugar do prêmio Comunidade de Aprendizagem, do Instituto Natura, em 2017. Além do reconhecimento, o educador social ganhou uma bolsa de estudo na Universidade de Barcelona. Já o Global Teacher Award 2021 não traz uma premiação financeira.

“O importante é valorizar os meus alunos, a comunidade onde eu trabalho, a gestão da minha escola, o trabalho do professor público, que é muito importante. Nós vivemos uma situação crítica atualmente”, disse. O professor defende que o projeto se torne uma política pública educacional para ser implementado em outras escolas.