Procuradora que reclamou de salário já recebeu R$ 72 mil em um mês

A procuradora do Ministério Público de Goiás, Carla Fleury de Souza, ganhou grande visibilidade, nesta quinta-feira (1º), após um comentário dela ganhar a internet, em um vídeo. A postagem viralizou depois de ela lamentar o atual salário que recebe, de cerca de R$ 30 mil mensais. Ela já chegou a ganhar mais de R$ 72 mil em dezembro do ano passado.

O Portal da Transparência do MP de Goiás mostra que Carla Fleury de Sousa já teve rendimento líquido de R$ 72.228,99, já que além da remuneração do cargo efetivo, recebeu o terço constitucional das férias (R$ 21.277,33), mais um terço de abono permanência (R$ 5.053,36) e outras verbas indenizatórias que não foram especificadas, no valor de R$ 30.223,46.

VEJA MAIS

A procuradora, além do salário, tem direito a R$ 1.210,00 de auxílio alimentação e também a um auxílio saúde. Em dezembro de 2022, o benefício totalizou R$ 4.704,11. Naquele mês, Carla somou rendimento bruto de R$ 92.016,37, levando em consideração os adendos. Não houve retenção por teto constitucional. No entanto, com contribuição previdenciária de R$ 5.053,36 e recolhimento de Imposto de Renda de R$ 14.734,02, o vencimento líquido de dezembro ficou em R$ 72.228,99.

Segundo o Portal da Transparência, em abril deste ano, a procuradora teve rendimento líquido de R$ 39.518,87. Além do salário, ela recebeu outros R$ 11 mil reais em auxílios para alimentação e saúde e outras verbas indenizatórias.

Desabafo em sessão do Colegiado de Procuradores de Justiça

Na segunda-feira (29), na sessão do Colégio de Procuradores de Justiça (CPJ), a procuradora reclamou do valor do salário. “Graças a Deus meu marido é independente. Eu não mantenho minha casa. O meu dinheiro é só para fazer minhas vaidades. Graças a Deus. Só para os meus brincos, minhas pulseiras, meus sapatos”, afirmou ela.

A procuradora também disse que tem “dó dos promotores que estão iniciando a carreira” e deverão arcar com um alto custo de vida. Segundo ela, os ganhos dos profissionais em início de carreira não estariam acompanhando a inflação. No último edital de 2021 para a carreira, foram ofertadas 39 vagas para o cargo de promotor, com salário de R$ 28 mil.

Em nota, o Ministério Público de Goiás disse que se trata “de declaração de cunho pessoal, que não representa o pensamento da instituição”.