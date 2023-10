Proctologista é acusado de estuprar pacientes após cirurgias de hemorroida

Um médico proctologista, de 63 anos, é acusado de estuprar, pelo menos, quatro pacientes. Duas delas, afirmam que os abusos aconteceram após a realização de cirurgias de hemorroida. A Justiça determinou a prisão por tempo indeterminado de Paulo Augusto Berchielli, que está foragido.

Nesta quarta-feira (25), o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) afirmou que está investigando “o profissional em questão”. Porém, no site do Cremesp, o registro profissional do médico ainda consta como ativo.

O que dizem as vítimas que sofreram abusos do médico proctologista?

“Eu estava ainda grogue por causa da anestesia. Mas lembro, em flashs, dele me colocando de bruços na maca e minha cabeça batendo na parede. Vomitei. Depois de um tempo, vi que ele limpava o pênis em uma pia ao lado da maca”, relatou uma vítima de 47 anos.

Outra vítima de 46 anos afirma também ter sido abusada sexualmente pelo médico proctologista em 6 de junho deste ano, depois de, também, ter sido submetida a uma cirurgia de hemorroida. Após o procedimento, a vítima “acordou com muitas dores no ânus e vagina”. As dores duraram por cerca de uma semana.

O que diz a defesa do médico proctologista acusado de abuso sexual?

O advogado Daniel Leon Bialski afirma ter firme convicção da inocência de seu cliente e diz que isso “será comprovado durante o processo”.

“Declaramos, ainda, que sua atuação sempre se pautou pela ética e respeito a seus pacientes, sendo reconhecido pela reputação ilibada conquistada ao longo dos mais de 40 anos de carreira, na qual atendeu e realizou procedimentos em milhares de pacientes, sem qualquer intercorrência ou acusação semelhante”, disse o defensor do médico.