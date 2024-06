Primeiro Bozo brasileiro, Wanderley Tribeck morre aos 73 anos em SC

Na noite da última terça-feira (18), o primeiro intérprete do icônico palhaço Bozo no Brasil, Wanderley Tribeck, morreu aos 73 anos de idade em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Através de redes sociais, a família de Wanderley relatou que a morte foi causada por um infarto.

De acordo com informações, ele passou mal pela manhã de terça-feira e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Logo depois, Tribeck foi levado ao Hospital Municipal Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, mas não resistiu e morreu por volta das 23h.

Wanderley, também era conhecido artisticamente como Wandeko Pipoca. Ele foi a primeira pessoa a dar vida ao Bozo no Brasil e interpretou o palhaço de 1980 a 1985 no canal SBT, antiga TVS. O programa foi um sucesso de audiência até meados de 1990, mesmo com a saída do intérprete original.

“Eu tinha o maior salário da televisão brasileira”, disse o ator. Além disso, ele afirmou que deixou o cargo por vontade própria: “Os diretores do SBT queriam estragar o programa, fazendo o Bozo com corrida de cavalo, com batalha-naval. Isso é coisa para um palhaço decente fazer?”, completou.

Atualmente, o ex-intérprete era pastor evangélico, sendo integrante da Assembleia de Deus de Criciúma, em Santa Catarina.

Nas redes sociais, o filho de Wanderley lamentou a perda.

"Hoje é o dia mais triste da minha vida, perdi meu pai, meu melhor amigo, minha referência. Pai obrigado por tudo. Ainda não acredito que você se foi. Falei com o senhor ontem à noite, vai ser duro não poder te ligar mais. A dor é gigante”, disse o filho.

Wanderley será velado na Central de Luto em Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, informou a família.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)