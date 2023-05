Primeira mulher a assumir a direção de uma penitenciária federal é nomeada

Nesta quinta-feira (04), a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) nomeou a primeira mulher como diretora de uma Penitenciária Federal. Amanda Teixeira, 36 anos, assumiu a direção da Penitenciária Federal em Brasília (PFBRA).

A nova diretora é graduada em Ciências Sociais e Segurança Pública. Ela possui um currículo extenso na área de segurança penitenciária, além de experiência em gestão dentro e fora do órgão. Ela é servidora de carreira da Senappen e tem seis anos de experiência na execução penal federal.

Amanda se junta ao time de mulheres que ocupam cargos de grande relevância no governo federal, onde 31% das pessoas no primeiro escalão são mulheres. Os cargos de direção das penitenciárias federais são de ocupação exclusiva de servidores da carreira e fazem parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Para Amanda, “o desafio profissional é ainda mais significativo por ter o simbolismo da representação das mulheres”. Cabe à direção de Penitenciária Federal fazer a gestão estratégica da unidade de custódia que abriga presos de perfil específico, como os que apresentam risco aos estados, os que já organizaram rebeliões ou que são líderes de facções criminosas.

Para Cristiano Torquato, diretor do Sistema Penitenciário Federal, “a nomeação da primeira mulher diretora de uma penitenciária federal, representa a consolidação de um caminho de inclusão e acolhimento às mulheres que o Sistema vem trilhado”. Segundo ele, a presença feminina da direção da penitenciária federal é um reconhecimento a todas as mulheres que compõem a pasta.

“A participação das mulheres nos órgãos de segurança pública aumentou nos últimos anos em todo o país, o SPF vem acompanhando esse crescimento e assegurando postos de destaque a estas valorosas profissionais” conclui Torquato.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).