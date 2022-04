PRF resgata aves silvestres transportas ilegalmente em Capanema, no Pará

Duas aves silvestres que estavam sendo transportadas de forma ilegal foram resgatadas pela Políca Rodoviária Federal (PRF), durante uma fiscalização no km 153 da BR-316, em Capanema, no nordeste do Pará.



A equipe da PRF encontrou as aves depois de avistar um veículo em atitude suspeita. O condutor teria tomado um desvio e posteriormente retornado para a rodovia federal.



Durante a abordagem, os policiais encontraram duas gaiolas cobertas escondidas atrás do banco do motorista, no assoalho do carro. Nas gaiolas foram encontrados um pássaro da espécie Curió (Oryzoborus angelensis), protegido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), e outro da espécie Caboclo-Lindo (Sporophila minuta). Ambos estavam sem anilhas.



O condutor informou aos policiais que era criador de aves, mas apresentou documentos incompatíveis com as espécies transportadas. Ele foi liberado, mas se comprometeu a comparecer ao órgão ambiental responsável quando solicitado.



Matar, perseguir, caçar, apanhar ou vender espécimes da fauna silvestre é crime, segundo o artigo 29 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.