PRF apreende 1,5 tonelada de maconha em caminhão com carga de farinha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confiscou 1,5 tonelada de maconha e uma pistola 9 mm em Toledo, cidade localizada na região oeste do Paraná, há 540,7 Km de Curitiba. A droga foi encontrada em um caminhão carregado com sacas de farinha, que passava pela BR-467, estrada que liga os municípios paranaense Marechal Cândido Rondon e Cascavel. De acordo com a Polícia Civil do Paraná, a carga saiu de Foz do Iguaçu e tinha como destino a cidade de São Paulo.

O motorista do caminhão e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Polícia Civil, onde será feito o registro do caso. O homem, de 26 anos, foi indiciado por tráfico de drogas, crime com pena máxima de até 15 anos de prisão. De acordo com a PRF do Paraná, no último ano foram apreendidas 146 toneladas de maconha, número recorde no Estado.