Preso suspeito de dar suporte à quadrilha que levou terror a Guarapuava

Um suspeito de ter dado suporte à quadrilha que levou terror à cidade de Guarapuava, no interior do Paraná, na madrugada desta segunda-feira, 18, foi preso pela Polícia Civil. O grupo tentou assaltar uma empresa de transporte de valores. As informações são da Agência Estado.

A polícia disse que o suspeito não participou diretamente da ação, mas ajudou o grupo com logística, aluguel de imóveis e veículos, além de repassar informações sobre o alvo dos criminosos.

No fim da tarde, a busca aos assaltantes que fugiram para a zona rural de Guarapuava mobilizava mais de 200 policiais, equipados com drones e com a cobertura de três helicópteros.