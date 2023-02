Preso em Bangu, Gabriel Monteiro posta retratação a médicos após decisão judicial

Foi publicado nos perfis do ex-vereador Gabriel Monteiro, nas redes sociais, notas de retratação a médicos que foram agredidos verbalmente pelo ex-parlamentar durante visita para suposta fiscalização em unidades de pronto atendimento (UPAs), no ano passado.

Em janeiro de 2022, em vídeo postado em suas redes sociais, ele profere "diversas frases atentatórias a honra" do médico Felipe de Oliveira Brito Queiroz, durante visita a unidade da UPA do Complexo do Alemão. No mês de junho do mesmo ano, em outra visita ao mesmo complexo, Monteiro também agrediu verblmente a médica Emilia Fraga Van Tilburg.

Nas retratações, o ex-vereador afirma que esses profissionais têm conduta ilibada e "jamais cometeriam desídia no serviço".

"Nessa oportunidade (Gabriel Monteiro) deixa claro que todos os médicos, na verdade, são heróis", completa.

A publicação foi feita após acordo judicial.

Gabriel Monteiro está preso em Bangu 8 sob acusação de estupro.