Presidente Jair Bolsonaro volta a criticar necessidade de prova da OAB para atuar como advogado

O presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a criticar a necessidade de aprovação em exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para obter certificado da entidade e poder atuar como advogado. “Eu não consigo entender que uma pessoa faz cinco anos de direito e depois tem que fazer uma prova para poder trabalhar", disse o presidente.

As declarações foram feitas durante uma solenidade no Palácio do Planalto para certificar escolas cívico-militares, nesta quarta-feira (24). "Imagine comigo isso. Eu faço quatro anos de Academia das Agulhas Negras e depois tenho que fazer uma prova para saber se eu posso ou não ser oficial do Exército, assim como para todas as profissões”, completou.